Arsenal Hull City'yi 1-0 yendi, Manchester City üst üste 3. kez kaybetti

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Premier Lig'de Arsenal, Manchester City'nin üst üste üçüncü yenilgisini yaşadığı haftanın ardından zirvede rahatladı.

LaLiga'da Barcelona, Bundesliga'da Bayern Münih, Serie A'da Lazio ve Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG) zirvede yer aldı.

Premier Lig'de Arsenal farkı açıyor

Premier Lig'de Arsenal, sahasında Hull City'yi Martin Odegaard'ın golüyle 1-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Sezonun iddialı takımlarından Brighton, evinde Brentford'u 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Nottingham Forest, konuk ettiği Manchester City'yi 3-1'lik skorla geçti. Manchester City, art arda üçüncü yenilgisini yaşayarak zirveden uzaklaştı.

Haftanın en gollü mücadelesinde ise Manchester United ile Aston Villa 4-4 berabere kaldı.

Ligde 10. haftanın ardından Arsenal, 27 puanla liderliğini sürdürdü. Brighton'ın 22 ve Manchester City'nin 21 puan elde ettiği ligde Hull City ise 11 puanla 13. sırada yer aldı.

LaLiga'da lider Barcelona, Atletico Madrid deplasmanında kazandı

LaLiga'nın 12. haftasında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yenerek liderliğini korudu.

Giuliano Simeone'nin golüyle geriye düşen Barcelona, Fermin Lopez'in golleriyle galip geldi.

Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Valencia deplasmanında 3-0 galip geldi. Mücadelede 84 dakika süre alan Arda Güler, takımının ikinci golünü attı, son golün ise pasını verdi.

Elche deplasmanında 2-0 kazanan Real Betis, zirveden kopmadı.

Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği mücadelede Villarreal'e 2-0 yenildi. Enes Ünal, karşılaşmada 81 dakika görev yaptı.

Ligde Barcelona, 33 puanla zirvedeki yerini korudu. Real Madrid 30, Atletico Madrid 28 ve Real Betis 26 puan topladı.

Bundesliga'da Bayern Münih averajla zirvede

Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, Mainz deplasmanında Joshua Kimmich ve Lennart Karl'ın golleriyle 2-1 galip geldi.

Bayern Münih ile ligin diğer namağlup takımı Borussia Dortmund, evinde Elversberg'i 2-1'lik skorla geçti.

Freiburg'un sahasında Union Berlin'i 2-0 yendiği haftada Leipzig ise evinde Augsburg'u 5-2 mağlup etti.

Milli oyuncu Can Uzun'un görev yaptığı Eintracht Frankfurt, Paderborn'a konuk olduğu mücadelede 2-2 berabere kaldı. Can Uzun, karşılaşmada 64 dakika süre aldı.

Hoffenheim ise sahasında Schalke 04'ü 2-1 yenmeyi başardı. Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Konuk ekipte Hasan Kuruçay, Mertcan Ayhan ve Kenan Karaman ilk 11'de görev yaptı.

Ligde 21 puanlı Bayern Münih, averajla Borussia Dortmund'un önünde liderlikte yer aldı. Freiburg 19, Leipzig 18 ve Bayer Leverkusen 16 puanla sıralandı.

Serie A'da Lazio zirvede

Serie A'da Lazio, deplasmanda Napoli ile Davide Frattesi ve Alfonso Pedraza'nın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 berabere kalarak 6 hafta sonra puan kaybetti.

Haftanın öne çıkan maçında Inter, sahasında Como'yu 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımda milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 81 dakika görev aldı.

Roma'nın evinde Sassuolo'yu 3-0 yendiği haftada Milan, Genoa deplasmanında 2-1 kazandı.

Fiorentina ile Juventus ise 2-2 berabere kaldı. Konuk takım Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, 56. dakikada oyuna girdi.

Lazio, 11 hafta sonunda 29 puanla zirvede yer aldı. Inter 28, Roma 27, Milan 24 ve Como 23 puan elde etti.

Ligue 1'de PSG lider

Ligue 1'in 10. haftasında PSG, evinde Troyes'yı Illia Zabarnyi'nin golüyle 1-0 yenerek üst üste 7 galibiyete ulaştı.

Lille, deplasmanda Rennes'i 2-1'lik skorla geçti. Konuk takımın kalesini Berke Özer korudu.

Paris'in Auxerre deplasmanında 1-0 kazandığı haftada Olimpik Marsilya ise konuk olduğu Lens'ı 2-1 yendi.

PSG, ligde 23 puanla zirvedeki yerini korudu. Lille 21, Paris 20 ve Olimpik Marsilya 18 puan topladı.