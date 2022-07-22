2016 yılında transfer olduğu Manchester City ile 128 maça çıkan Zinchenko, iki gol attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Arsenal, Ukraynalı futbolcu Zinchenko'yu transfer etti - Son Dakika

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