Arsenal, West Ham United'ı 6-0'lık skorla mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arsenal, West Ham United'ı 6-0'lık skorla mağlup etti

Arsenal, West Ham United\'ı 6-0\'lık skorla mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, deplasmanda karşı karşıya geldiği West Ham United'ı 6-0'lık skorla mağlup etti. Arsenal, bu galibiyetle puanını 52'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. West Ham United ise 8. basamağa geriledi.

11.02.2024 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, deplasmanda karşı karşıya geldiği West Ham United'ı derbi maçta 6-0'lık skorla mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında iki Londra ekibinin mücadelesinde West Ham United ile Arsenal, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakaya hızlı başlayan Arsenal, 32. dakikada Saliba'nın golüyle 1-0 öne geçti. 41. dakikada Saka'nın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran Arteta'nın öğrencileri, 44. dakikada Gabriel'in attığı golle ile 3-0'ı, 45+2. dakikada da Trossard'ın golüyle 4-0'ı yakaladı. İlk yarı Arsenal'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan kırmızı-beyazlı ekip, 63. dakikada Saka'nın golüyle farkı 5'e çıkarırken, 65. dakikada da Rice'ın kaydettiği golle 6-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal, Londra derbisinde West Ham United'ı 6-0'lık skorla yendi.

Bu sonucun ardından ligde puanını 52'ye yükselten Arsenal, 3. sıradaki yerini korudu. West Ham United ise 36 puanla 8. basamağa geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

West Ham United, Arsenal FC, Londra, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arsenal, West Ham United'ı 6-0'lık skorla mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 01:14:47. #1.12#
SON DAKİKA: Arsenal, West Ham United'ı 6-0'lık skorla mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement