Artan maliyetler İnegölspor'u şaşırttı - Son Dakika
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Artan maliyetler İnegölspor'u şaşırttı

21.06.2022 13:54
Artan maliyetler İnegölspor'u şaşırttı

Yeni sezon öncesi bir yandan ligde iddialı bir kadro kurmak için işi sıkı tutan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, artan maliyetlerden dolayı ne yapacaklarını nasıl hareket edeceklerine şaşırdıklarını söyledi.

Yeni sezon öncesi bir yandan ligde iddialı bir kadro kurmak için işi sıkı tutan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, artan maliyetlerden dolayı ne yapacaklarını nasıl hareket edeceklerine şaşırdıklarını söyledi.

2021-2022 sezonunda 2.ligde önce Playoff ve üst ligi çok arzu ettiklerini söyleyen Başkan Ademoğlu, "Kongreden hemen sonran arkadaşlarımızla konuşup hocamızla yeniden anlaştık. Akabinde hocamızla birlikte bizi hedefe götüreceğine inandığınız futbolcuları alternatifleri ile belirlenir ve görüşmelere başladık. Başta sözleşmesi devam oyuncularımız dahi ücretlerinde fahiş artışlar talep ediyor" dedi.

Pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşının tüm Dünyayı derinden sarstığını hatırlatan Başkan Ademoğlu, "Türkiye ile birlikte tüm Dünya zor bir süreçten geçiyor. Fiyatlarda çok ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Devletimiz bu süreçte bir çok hamle yapıyor ve yaşanan ekonomik durumdan vatandaşların en az hasatla atlatması için gayretle çalışıyor. Bizler de kendi işimizde belli fedakarlıklar yapıyoruz. Hepimizin sürece olumlu yönde katkı sunması lazım. Transfer görüşmelerinde fiyatları geçtiğimiz sezonun 2-3 katına yaklaştı. Bu şartlarsa hiç bir kulüp sağlıklı bir transfer dönemi yaşayamaz" diye konuştu.

Giderlerin de bu sezon iyice yükseldiğini hatırlatan Ademoğlu, "Kulüplerin sporcu giderleri hariç, bir çok kalemde masraf var. Bunlar dikkatlerden kaçmamalı. Tesislerin ve stadyumların genel giderleri, deplasman giderleri, altyapı giderleri saymakla bitmez. 2.ligde 4-5 milyon genel gider var. TFF'den gelen para maksimum 3 milyon. Zaten 1-0 yenik başlıyoruz. Sporcu kardeşlerimizin de biraz daha sağduyulu davranmalı" şeklinde konuştu.

Geçtiniz hafta yapıma kongre ile göreve seçilene TFF başkanı Büyükekşi'ye seslenen Ademoğlu, "Federasyon Başkanı Mehmet Büyükeşiye'de başarılar diliyorum. İnşallah Türk futbolu için hayırlı ve başarılı bir dönem olur. Tabi özellikle 2ve 3 lig takımlarının gelirleri ile de ilgilenmeleri bizim adımıza işlerin sürdürülebilmesi için çok önemli. Federasyonumuzdan bu konuda bir iyileştirme bekliyoruz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegölspor, Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artan maliyetler İnegölspor'u şaşırttı - Son Dakika

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