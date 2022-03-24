Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Azerbaycan'da düzenlenecek - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Azerbaycan'da düzenlenecek

24.03.2022 14:58
Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Azerbaycan'da düzenlenecek

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 31 Mart-3 Nisan tarihlerinde Azerbaycan'da yapılacak.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 31 Mart-3 Nisan tarihlerinde Azerbaycan'da yapılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek.

Kafilede şu isimler yer alıyor:

Erkekler: Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Sercan Demir, Kerem Şener, Hasan Bulut

Kadınlar: Göksu Üçtaş Şanlı, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız.

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Dünya Kupası, Azerbaycan, Cimnastik, 31 Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Azerbaycan'da düzenlenecek - Son Dakika


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