Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda final hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda final hedefliyor

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, takım olarak ilk kez mücadele edecekleri 2024 Paris Olimpiyatları'nda finali hedeflediklerini söyledi. Takım, son dönemde elde ettikleri başarıların ardından Paris Olimpiyatları'na odaklanmış durumda. Göktekin, takımın performansının iyi olduğunu ve eksiklerin tamamlandığını belirtti. Ayrıca, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da katılmayı hedeflediklerini ifade etti.

08.07.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, takım olarak ilk kez mücadele edecekleri 2024 Paris Olimpiyatları'nda finali hedeflediklerini söyledi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Emre Dodanlı'dan oluşan takımla mücadele edecek Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, İzmir'deki kamp çalışmalarının ardından Türkiye'deki son hazırlık etabı için Antalya'ya geçti.

Son dönemde birçok başarıya imza atılan artistik cimnastikte Tokyo Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan ile gelen madalyanın ardından yeni başarılar için gözler Paris Olimpiyatları'na çevrildi.

Başantrenör Yılmaz Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'ndaki dereceleriyle Paris Olimpiyatları için kota aldıklarını ve çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Olimpiyatlara kadar ikisi yedek olmak üzere 7 kişi ile çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Göktekin, "Sporcularımızın verimi, performansı gayet iyi düzeyde. Şu an tüm eksikler tamamlandı, ufak tefek sakatlıklar, ağrılar giderildi. Şu anda her şey yolunda diyebilirim." dedi.

Göktekin, artistik cimnastikte son dönemde alınan başarıların sürdürülebilir olması için çalıştıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Takım olarak olimpiyatlara gitmemiz artık cimnastik ülkesi olduğumuzun bir göstergesi. Bunun sürdürülebilir olması ve devamının gelebilmesi için 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da hedefimiz takım olarak katılabilmek. Çok deneyimli bir kadroya sahibiz. Bu kadrodan 4 yıl sonra devam edecek ve bırakacak olanlar var. 8 yıllık bir planlamayla hareket ederek teknik kadroyu oluşturup, ülkemizi 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yine takım olarak temsil etmeyi hedefliyoruz."

En iyi 8 ülke arasına girme hedefi

2024 Paris Olimpiyatları için Dünya Şampiyonası'nda 10. olarak en iyi 12 ülke arasına girdiklerini hatırlatan Göktekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Paris'te de günümüzde olursak, takım olarak final hedefimiz en iyi 8'e girmek. Çok zor değil. Takım olarak ilk defa mücadele edeceğiz. Onun bir heyecanı var ama bireysel anlamda sporcularımızın çok iyi olduğu aletler var. Bir önceki olimpiyatta elde edilmiş tecrübeleri var. Sporcularımızın bireysel olarak iyi olduğu aletlerde de finale kalma hedefimiz var. Finale kalan her sporcunun yüzde 50 madalya alma şansı var. O günkü performansı, odaklanması... Hep birlikte o anı yaşayacağız ve başarıya ortak olacağız."

Kaynak: AA

Paris Olimpiyatları, Los Angeles, Milli Takım, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda final hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
09:44 Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı İki iş insanı da artık hayatta değil Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı! İki iş insanı da artık hayatta değil
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:46 Arkeologlardan önemli keşif Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular Arkeologlardan önemli keşif! Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 12:34:28. #1.13#
SON DAKİKA: Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda final hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement