Artvin Hopaspor için dayanışma toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Artvin'de, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopa spor Kulübü'ne maddi destek sağlamak amacıyla dayanışma toplantısı organize edildi.

Kemalpaşa ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte, kentte değişik ticari faaliyetlerde bulunan iş insanları kulübe destek amacıyla bağış yaptı.

Vali Yılmaz Doruk, Artvin Hopaspor Kulübü'nün başta spor olmak üzere kentin tanıtımı ve turizmine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Ligde play-off'a kalma başarısı gösteren Artvin Hopaspor'un TFF 2. Lig'e yükseleceğine inandığını belirten Doruk, takıma Kütahyaspor maçında başarı diledi.

Doruk, Artvin Hopaspor'u sadece bir futbol kulübü olarak görmediğinin altını çizerek, "Artvin Hopaspor toplumun her kesimden insanları bir araya getiren bir yapı. Kentte adeta birlik ve beraberliğin sembolü. Bu yüzden sadece futbol kulübü olarak bakmıyoruz. Spor demek dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik demektir. Bunun en güzel örneklerinden birini de ilimizde Artvin Hopaspor ile yaşıyoruz. Bundan dolayı takımımıza kent olarak sahip çıkmalıyız." dedi.

Gençlerin spora yönelerek kötü alışkanlıklardan uzak durmaları noktasında da Artvin Hopaspor'un önemli bir görev üstlendiğine dikkati çeken Doruk, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yakın zamanda Hopa Şehir Stadı'nın da yenileneceğini aktardı.