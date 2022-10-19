Artvin spor haberleri: Artvin Hopaspor: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur müsabakasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek adını rahat bir şekilde bir üst tura yazdırdı. İzmir ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle zafere ulaştı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 22 ve 39'uncu dakikada Tunç Murat, 45'inci dakikada İlhan kaydetti.

Kaynak: DHA

Erhan Şentürk, Artvin, Ege, Spor, Son Dakika

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