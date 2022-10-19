Artvin spor haberleri: Artvin Hopaspor: 3-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin spor haberleri: Artvin Hopaspor: 3-0

19.10.2022 16:03
Artvin spor haberleri: Artvin Hopaspor: 3-0

Artvin haberlerine göre STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Sinan Günaydın, Adem MazlumBUCASPOR 1928: Alp - Yalçın Eycan, Onur, Mazlum (Dk. 46 Hasan), Abdullah, Furkan (Dk. 82 Emre), Saruhan (Dk. 61 Ege), Cuma, Recep, İlhan, Tunç Murat (Dk. 70 Erhan Şentürk)ARTVİN HOPASPOR: Yusuf - Kerim, Berkay (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Sinan Günaydın, Adem Mazlum

BUCASPOR 1928: Alp - Yalçın Eycan, Onur, Mazlum (Dk. 46 Hasan), Abdullah, Furkan (Dk. 82 Emre), Saruhan (Dk. 61 Ege), Cuma, Recep, İlhan, Tunç Murat (Dk. 70 Erhan Şentürk)ARTVİN HOPASPOR: Yusuf - Kerim, Berkay (Dk. 46 Baran), Onur, Barın (Dk. 46 Muhammed Çoban), Çayan, Emircan (Dk. 46 Arif), Eray (Dk. 77 Bilal), Ahmet Hakan, Muhammet Emre (Dk. 16 Fikret), HüseyinGOLLER: Dk. 22 ve Dk. 39 Tunç Murat, Dk. 45 İlhan (Bucaspor 1928),

SARI KARTLAR: Saruhan (Bucaspor 1928), Barın, Ahmet Hakan (Artvin Hopa)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur müsabakasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek adını rahat bir şekilde bir üst tura yazdırdı. İzmir ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle zafere ulaştı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 22 ve 39'uncu dakikada Tunç Murat, 45'inci dakikada İlhan kaydetti.


- İzmir
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Ege Bölgesi Sanayi Odasında meclis başkanlığına İbrahim Gökçüoğlu seçildi Ege Bölgesi Sanayi Odasında meclis başkanlığına İbrahim Gökçüoğlu seçildi Artvin haber: Artvin'de Vali Doruk, üzüm hasadı yaptı Artvin haber: Artvin'de Vali Doruk, üzüm hasadı yaptı

Erhan Şentürk, Artvin, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artvin spor haberleri: Artvin Hopaspor: 3-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
16:09 Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 17:46:56. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin spor haberleri: Artvin Hopaspor: 3-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement