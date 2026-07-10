Arya Aydoğan\'dan Avrupa\'da Madalya

Avrupa Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'na katılan Arya Aydoğan, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre kadın usta adayı (WCM) ünvanlı Arya, Polonya'nın Rzeszow kentindeki organizasyonda mücadele etti.
Hızlı kategorisinde birinciyle aynı puanı (7) toplayarak averajla 2'nci sırayı alan Arya, yıldırım hamlede ise 13 puanla 3'üncü oldu.
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