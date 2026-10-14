Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

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Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri belli oldu
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 22.00'DE

Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Barkley, Kamara, McGinn, Manzambi, Mbaye, Jackson.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Ake, Semedo, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Greenwood, Muriqi.

KANTE YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'de ağrıları artan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, yedek kulübesinde yer alıyor. 

Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert Günok, Tarık, Oppong, Yiğit Efe, Levent, Mimovic, Kante, Bartuğ, Kerem, Nene, Lukaku.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yasin TÜRK Yasin TÜRK:
    Kanye,Asensio bu maçta oynamayacaksınız ne zaman oynayacaksınız Allah aşkına 3 1 Yanıtla
  • Orhan Göksel Orhan Göksel:
    kante yok geçmiş olsun 3-4 tane yer rahat 2 1 Yanıtla
  • evren egehan evren egehan:
    asensio sakatlıgına tedbir amaçlı oynamıyormuş hafta sonu oynatmasaydı bakın ismail denilen hoca bozuntusu korkak 11 ile cıkmış bide evlatlarıyla cok bişi beklemeyin yani 1 0 Yanıtla
  • Argan Çınar Argan Çınar:
    sürpriz diyor İlk 11 asensio küstürdügü gibi Kanteyide küstürecek haberi Yok 1 0 Yanıtla
  • z5c2nwy7th z5c2nwy7th:
    şükür Kerem yok 0 0 Yanıtla
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