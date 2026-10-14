Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri belli oldu

Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 22.00'DE
Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.
İLK 11'LER
Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Barkley, Kamara, McGinn, Manzambi, Mbaye, Jackson.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Ake, Semedo, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Greenwood, Muriqi.
KANTE YEDEK KULÜBESİNDE
Fenerbahçe'de ağrıları artan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, yedek kulübesinde yer alıyor.
Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert Günok, Tarık, Oppong, Yiğit Efe, Levent, Mimovic, Kante, Bartuğ, Kerem, Nene, Lukaku.
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