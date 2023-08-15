Galatasaray, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo için yaptığı teklifi kabul etti

Aston Villa, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlıyor. Sarı-kırmızılılar, 5 milyon euro kiralama ücretinin dışında futbolcunun sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle 27 milyon euro daha kasasına koyacak.

RESMİ İMZAYI ATMASI AN MESELESİ

Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin kadrosunda görmeyi ısrarla istediği Zaniolo ile kişisel şartlarda da anlaştı. İtalyan yıldızın kısa süre içerisinde Aston Villa'ya resmi imzayı atması bekleniyor.

KASAYA 32 MİLYON EURO GİRECEK

Galatasaray, bu transferden kasasına toplam 32 milyon euro koyacak. Sarı-kırmızılılar, Roma'ya da satıştan pay olarak 3.4 milyon euro ödeyecek. Galatasaray formasıyla 12 maçta forma giyen Zaniolo, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.