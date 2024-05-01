ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, ligde kalmak için mücadele ediyor - Son Dakika
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, ligde kalmak için mücadele ediyor

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, ligde kalmak için mücadele ediyor

Trendyol 1. Lig'e tutunma mücadelesi veren ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, takımın ligde kalma motivasyonu olduğunu ve sonuna kadar çalışacaklarını belirtti. Arslan, takımın genel durumu hakkında bilgi verirken, son 2 haftaya avantajlı girdiklerini ifade etti. Şanlıurfaspor'un puan kaybı yaşadığına dikkat çeken Arslan, tüm Şanlıurfa kamuoyundan destek rica etti.

01.05.2024 18:31
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Trendyol 1. Lig'e tutunma mücadelesi veren ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Şu anda sadece işimize odaklandık, bu takımı ligde bırakma motivasyonumuz var. Oyuncularımızla biz bu kararı aldık." dedi.

Arslan, GAP Vadisi Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın genel durumu hakkında bilgi verdi.

Ligde telafisi olmayan maçlar oynadıklarını vurgulayan Cihat Arslan, rakiplerine göre son 2 haftaya avantajlı girdiklerini dile getirdi.

Bazı talihsizlikler nedeniyle son dönemde puan kaybı yaşadıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece işimize odaklandık, bu takımı ligde bırakma motivasyonumuz var. Oyuncularımızla biz bu kararı aldık. Yani sonuna kadar çalışacağız. Bugün de çift antrenman vardı. Yarın da var. Bu iki maçı kazanıp, kendi işimize bakmak istiyoruz. Tüm Şanlıurfa kamuoyundan bu kritik süreçte destek rica ediyoruz. Geri dönüşü olmayan bir yola girmiş bulunuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, ligde kalmak için mücadele ediyor - Son Dakika

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