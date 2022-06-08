Asya Kupası elemelerinde Kırgızistan, Singapur'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Asya Kupası elemelerinde Kırgızistan, Singapur'u 2-1 yendi

08.06.2022 21:21
Asya Kupası elemelerinde Kırgızistan, Singapur'u 2-1 yendi

2022 Asya Kupası elemelerinde; Kırgızistan, Singapur'u 2-1 yendi.

2022 Asya Kupası elemelerinde; Kırgızistan, Singapur'u 2-1 yendi.

Bişkek'teki Dolen Omurzakov Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Kırgızistan, Singapur ile 2022 Asya Kupası Elemeleri 3. Tur F Grubu 1. hafta maçında karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında 55. dakikada Singapur, Ui-Young Song'un golü ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takımından Valeriy Kichin, 77. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken, ikinci yarında oyuna giren Viktor Maier 82. dakikada maçın skorunu belirleyen isim oldu.

Maçı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da statta izledi.

Kırgızistan Milli Takımı, Myanmar ile 11 Haziran'da, Tacikistan ile 14 Haziran'da Bişkek'te karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Singapur, Asya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asya Kupası elemelerinde Kırgızistan, Singapur'u 2-1 yendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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