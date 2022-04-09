At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonu heyecanı başlıyor - Son Dakika

At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonu heyecanı 9 hipodromda yaşanacak.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre ilkbahar-yaz sezonunda İzmir, Adana'daki çim yarışlarına ek olarak İstanbul, Ankara ve Bursa'da da safkanlar çim piste çıkacak.

İstanbul'da yeni sezon 13 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Sezonun açılışında, 3 yaşlı İngiliz tayları, çim pistte bin 400 metre mesafede, handikaper Orhan Meker adına düzenlenen koşuda (KV-18) ve yine bin 400 metre çim pistte, Ergin Talay Koşusu'nda (KV-8) mücadele verecek.

Veliefendi Hipodromu'ndaki ilkbahar-yaz yarış sezonun 93 yarış gününde, 468'i çim ve 292'si sentetik olmak üzere toplamda 760 koşuda safkanlar birincilik için sahaya çıkacak. Bu koşuların 435'inde safkan İngiliz atları, 325'inde safkan Arap atları start alacak.

İstanbul ilkbahar-yaz yarış sezonunda yarışlar; nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarında çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak.

At yarışlarının en önemli yarışı 96. Gazi Koşusu ise 26 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ankara'da sezon 14 Nisan Perşembe günü başlayacak

Ankara'da sezon 14 Nisan Perşembe günü açılacak. 75. Yıl Hipodromu'nda planlanan 84 yarış gününde 404'ü çim ve 284'ü kum olmak üzere toplamda 688 koşu yapılacak. Bu koşuların 384'ünde safkan İngiliz atları, 304'ünde ise safkan Arap atları birincilik için piste çıkacak. Nisan, ekim, kasım aylarında olmak üzere yarışseverler perşembe ve cumartesi günleri, mayıs ve eylül aylarında ise salı, perşembe ile cumartesi günleri koşuların heyecanını yaşayacak.

Bursa'da 62 yarış günü olacak

Bursa'daki Osmangazi Hipodromu'nun sezon açılışı ise 11 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Yeni sezonda 62 yarış gününde 292 çim ve 209 kum olmak üzere toplamda 501 koşu düzenlenecek. Bursalı yarışseverler bu koşuların 283'ünde İngiliz, 218'inde ise Arap atlarının mücadelesine tanık olacak. Yarışlar pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılacak.

İzmir'de sezon 12 Kasım'da tamamlanacak

İzmir'de safkanlar 14 Nisan Perşembe günü yarışseverlerle buluşacak. 62 yarış gününden oluşan ve 12 Kasım'a kadar sürecek yaz sezonu boyunca 291'i çim, 195'i kum olmak üzere toplamda 486 koşu düzenlenecek. 269 tanesinin safkan İngiliz atlarına ve 217 tanesinin de Arap safkanlarına mahsus olarak koşulacağı bu mücadeleler yaz sezonu boyunca Şirinyer Hipodromu'nda yarışseverlerle olacak. İzmir yaz yarış takvimi; nisan-haziran ve eylül-kasım ayları arasında, perşembe ve cumartesi günleri, temmuz-ağustos aylarında ise cumartesi ve pazar günleri koşulacak şekilde planlandı.

Diğer yarışlar

Adana'da 31 yarış gününden oluşan sezon 12 Nisan Salı günü start alacak. 162'si çim, 85'i kum olan toplamda 247 koşunun 137'si İngiliz, 110'u da Arap atlarının mücadelesine sahne olacak.

Elazığ'da 13 Nisan Çarşamba günü başlayacak yaz sezonu 13 Kasım Pazar günü tamamlanacak. Sezon boyu düzenlenecek 341 koşunun 170'inde İngiliz, 171'inde ise Arap safkanlar ter dökecek. Planlanan 50 yarış gününde, nisan-haziran aylarında yalnızca çarşamba, temmuz-ağustos aylarında pazartesi ve çarşamba, eylül ayında ise pazar ve pazartesi, ekim ile kasım aylarında ise çarşamba ve pazar günleri yarış düzenlenecek.

Şanlıurfa'da ilkbahar-yaz sezonu 11 Nisan-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Toplamda 90 koşunun 46'sı safkan İngiliz atları, 44'ü ise safkan Arap atları için düzenlenecek. Şanlıurfa Hipodromu'nda 13 yarış günü olarak tertiplenen takvimde yarışlar nisan-haziran aylarında pazartesi, temmuz ayında ise pazar günü olacak.

Diyarbakır'da 17 Nisan Pazar günü başlayacak yaz sezonu 8 Kasım Salı günü son bulacak. Sezon boyu düzenlenecek 184 koşunun 102'sinde İngiliz, 82'sinde ise Arap safkanlar ter dökecek. 29 yarış gününde, nisan-ağustos aylarında sadece pazar, eylül sezonunda çarşamba ve ekim-kasım döneminde ise Salı günleri yarışşeverler koşuları takip edebilecek.

Kocaeli'de 12 Nisan Salı günü başlayacak yaz sezonu 7 Kasım Pazartesi günü tamamlanacak. Sezon boyu düzenlenecek 297 koşunun 164'ünde İngiliz, 133'ünde ise Arap safkanlar yarışacak. Planlanan 39 yarış gününde, nisan-haziran salı, temmuz-ağustos aylarında salı ve perşembe, eylül döneminde salı ve ekim ile kasım sezonunda ise pazartesi günü yarışlar yapılacak.