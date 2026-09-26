Atakan Akbulut'un iki golüyle Ayvalıkgücü Belediyespor, Bigaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Atakan Akbulut'un iki golüyle Ayvalıkgücü Belediyespor, Bigaspor'u 2-1 yendi

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Atakan Akbulut\'un iki golüyle Ayvalıkgücü Belediyespor, Bigaspor\'u 2-1 yendi
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3'üncü Lig 2'nci Grup 4'üncü hafta maçında Ayvalıkgücü Belediyespor, Hüsnü Uğural Stadı'nda Bigaspor'u 2-1 yendi. Atakan Akbulut 15 ve 47'nci dakikalarda gol attı, Melih Şencan 90+3'te farkı 1'e indirdi; Bigaspor ilk yenilgisini aldı, 5 puanda kaldı; Ayvalıkgücü 9 puana ulaştı.

3'üncü Lig 2'nci Grup 4'üncü hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Bigaspor'u 2-1 mağlup etti. Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip 15'inci dakikada Atakan Akbulut'un golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. Ayvalık ekibinde Atakan, 47'nci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. Bigaspor, 90+3'üncü dakikada Melih Şencan ile farkı 1'e indirdi: 2-1. Ayvalıkgücü Belediyespor maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla Ayvalıkgücü ekibi 9 puana ulaşırken; ilk yenilgisini alan Bigaspor ise 5 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
Ayvalıkgücü BelediyesporBigasporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Atakan Akbulut'un iki golüyle Ayvalıkgücü Belediyespor, Bigaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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