Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yapılan antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ayak tenisi oynadı ve dar alan turnuvası yaptı.

24.07.2024 23:27
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 1 saat 25 dakika süren idmanda ayak tenisi oynadı.

Bordo-beyazlı ekip, daha sonra 3 gruba ayrılıp dar alan turnuvası yaptı.

Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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