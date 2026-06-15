2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek için Başkent'in sembol simgelerinden Atakule'ye milli takım forması asıldı.
Ankara Spor Salonu'nda 17- 21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek VNL öncesi Çankaya ilçesinde bulunan Atakule, milli takıma destek verdi.
Bu kapsamda binaya büyük ebatlarda A Milli Takım forması yerleştirildi.
Son Dakika › Spor › Atakule, Milli Takıma Destek İçin Forma Astı - Son Dakika
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