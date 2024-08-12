Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel Beşiktaş maçını tribünde izledi - Son Dakika
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Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel Beşiktaş maçını tribünde izledi

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel Beşiktaş maçını tribünde izledi

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Samsunspor-Beşiktaş maçını tribünde taraftarlarla birlikte izledi. Başkan Türkel, maçın sportmence geçtiğini belirterek Samsunspor'a başarılar diledi ve tüm sezon boyunca tribünde yer alacaklarını söyledi.

12.08.2024 13:41  Güncelleme: 13:44
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Beşiktaş maçını tribünde taraftarlar ile yan yana izleyen Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Tüm sezon sevdamızı desteklemek için tribünde yerimizi alacağız" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Süper Lig'in ilk haftasının önemli maçlarından Samsunspor-Beşiktaş karşılaşmasını 19 Mayıs Stadyumu Güney Üst Tribünü'nde, taraftar grubuyla beraber izledi. Maçın son derece sportmence geçtiğini belirten Başkan Türkel, Samsunspor'a Süper Lig'de başarılar diledi.

"Tüm sezon tribünde yerimizi alacağız"

Başkan Serhat Türkel, hakemlerin 6 dakika uzatma süresi verdiği maçta, taraftarlarla heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşadı. Başkan Türkel karşılaşma ile ilgili olarak, "Süper Lig 2024-2025 sezonuna Beşiktaş ile oynadığı mücadele ile başlayan Samsunspor'umuza, lig boyunca yürekten başarılar diliyorum. Çok güzel, sportmence bir futbol karşılaşması izledik. İki yarıda da sporcularımız, bize futbol şöleni yaşattılar. Sezona galibiyetle başlamak isterdik, ama olmadı. Gelecek maçlarda, Atatürklü armaya yakışır nice galibiyetler alacağımıza inancımız tam. Futbolcularımızı kutluyorum. Tüm sezon boyunca, kırmızı-beyaz sevdamızı desteklemek için tribünde yerimizi alacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel Beşiktaş maçını tribünde izledi - Son Dakika

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