Atakum Belediye Başkanı Türkel: Spor Alanlarını Geliştirmeye Devam Ediyoruz

Spor

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ilçeyi turizm, eğitim ve kültür alanlarında olduğu gibi spor faaliyetlerinde de önemli bir merkez haline getirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Atakum'da spor aktivitelerin yapılacağı alanlarda yoğun bir çalışma başlatıldı. İlçe genelinde bulunan halı sahalarda yenileme çalışmaları başlatılırken, belediyenin Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında, Çatalçam Mahallesi'nde bulunan bin 600 metrekarelik Yeşilyurt Halı Sahası'nın tadilat ve onarımını yürütüyor. Sahanın etrafındaki şekli bozulmuş tel örgüler, gerdirme işlemi ile normal formuna kavuşturulurken, saha etrafındaki alana ek aydınlatma lamba direkleri yerleştirildi. Kale direkleri ve fileleri de onaran ekipler, sahayı yeni bir görünüme kavuşturdu.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Şehrimizde 7'den 70'e herkese sporu sevdirmek ve spor sevgisini aşılamak amacıyla spor aktivitelerinin yapılacağı alanları en konforlu hale getireceğiz. Atakum, dinamik kent. Bu dinamizmi korumak için, spor faaliyetlerin yapılacağı açık alanların sayısını artırmayı hedefliyoruz. Güzel ilçemizi turizm, eğitim ve kültür alanlarında olduğu gibi spor faaliyetleri için de önemli bir merkez haline getirmek için yoğun mesai harcıyoruz" dedi. - SAMSUN