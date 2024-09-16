Atakum Belediye Başkanı Türkel: Spor Alanlarını Geliştirmeye Devam Ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atakum Belediye Başkanı Türkel: Spor Alanlarını Geliştirmeye Devam Ediyoruz

Atakum Belediye Başkanı Türkel: Spor Alanlarını Geliştirmeye Devam Ediyoruz

Samsun'un Atakum ilçesi, spor faaliyetleri için yeni alanlar oluşturmak ve mevcut alanları geliştirmek amacıyla yoğun çalışmalar yürütüyor. Belediye Başkanı Serhat Türkel, 7'den 70'e herkes için spor sevgisini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

16.09.2024 16:35  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ilçeyi turizm, eğitim ve kültür alanlarında olduğu gibi spor faaliyetlerinde de önemli bir merkez haline getirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Atakum'da spor aktivitelerin yapılacağı alanlarda yoğun bir çalışma başlatıldı. İlçe genelinde bulunan halı sahalarda yenileme çalışmaları başlatılırken, belediyenin Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında, Çatalçam Mahallesi'nde bulunan bin 600 metrekarelik Yeşilyurt Halı Sahası'nın tadilat ve onarımını yürütüyor. Sahanın etrafındaki şekli bozulmuş tel örgüler, gerdirme işlemi ile normal formuna kavuşturulurken, saha etrafındaki alana ek aydınlatma lamba direkleri yerleştirildi. Kale direkleri ve fileleri de onaran ekipler, sahayı yeni bir görünüme kavuşturdu.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Şehrimizde 7'den 70'e herkese sporu sevdirmek ve spor sevgisini aşılamak amacıyla spor aktivitelerinin yapılacağı alanları en konforlu hale getireceğiz. Atakum, dinamik kent. Bu dinamizmi korumak için, spor faaliyetlerin yapılacağı açık alanların sayısını artırmayı hedefliyoruz. Güzel ilçemizi turizm, eğitim ve kültür alanlarında olduğu gibi spor faaliyetleri için de önemli bir merkez haline getirmek için yoğun mesai harcıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Serhat Türkel, Atakum, samsun, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakum Belediye Başkanı Türkel: Spor Alanlarını Geliştirmeye Devam Ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:07:44. #1.11#
SON DAKİKA: Atakum Belediye Başkanı Türkel: Spor Alanlarını Geliştirmeye Devam Ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement