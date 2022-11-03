Dünya devleri Merih Demiral'ı transfer etmek için gaza bastı! Atalanta'nın bonservis beklentisi 50 milyon euro - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya devleri Merih Demiral'ı transfer etmek için gaza bastı! Atalanta'nın bonservis beklentisi 50 milyon euro

03.11.2022 17:02

Atalanta forması altında sergilediği performansla dikkat çeken Merih Demiral'a dünya devleri Real Madrid ve Manchester United kancayı taktı. İtalyan ekibi, Demiral için 50 milyon euro bonservis talep ediyor.

Milli stoper Merih Demiral, Manchester United ve Real Madrid'in radarına girdi. Dünya devlerinin sezon sonunda başarılı savunmacı için girişimde bulunması bekleniyor.

İKİ DÜNYA DEVİ HAREKETE GEÇİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Atalanta forması ile başarılı bir sezon geçiren Merih Demiral'a dünya devleri talip oldu. Manchester United'ın milli futbolcu için ara transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor. İngiliz devi dışında Real Madrid'in de peşinde olduğu Demiral için sezon sonunu bekleyeceği gelen haberler arasında.

50 MİLYON EURONUN ALTINA BIRAKMAYACAKLAR

Bu sezon İtalyan ekibiyle ligde 11 karşılaşmada görev alan ve 1 gollük katkı sunan Merih için Atalanta'nın 50 Milyon euronun aşağısında bir rakamı kabul etmesi beklenmiyor. Milli yıldızın Transfermakt verilerinde güncel piyasa değeri ise 25 Milyon Euro olarak gösteriliyor.

YORUMLAR
500

Manchester United, İtalya Serie A, merih demiral, Real Madrid, Atalanta BC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devleri Merih Demiral'ı transfer etmek için gaza bastı! Atalanta'nın bonservis beklentisi 50 milyon euro - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Uzaya fırlatılan 10 katlı bina büyüklüğündeki roket, dünyaya doğru ilerlemeye başladı! Her an Türkiye'ye düşebilir
16:39 Dünya devleri Merih Demiral'ı transfer etmek için gaza bastı! Atalanta'nın bonservis beklentisi 50 milyon euro
16:24 İstanbul'da feci olay! Metrobüs durağında sevgilisini öldüren adam sonra kendi kafasına sıktı
16:08 İstanbul Valiliği'nden İBB Başkanı İmamoğlu hakkında yapılan suikast ihbarına dair açıklama geldi
16:08 Togg kullandığı anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı
16:05 Dünyanın en çekici kadını seçilen Olivia Culpo'nun yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı
15:51 Doğumhanede bebeğin yüzünü gören aile onu terk edip gitti
15:53 Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydık
15:04 Eskişehir'de polislere ateş edip kaçan firari, özel harekat ekipleri tarafından yakalandı
12:35 Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı duygulandıran soru: Çocukluğum bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2022 17:35:20. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya devleri Merih Demiral'ı transfer etmek için gaza bastı! Atalanta'nın bonservis beklentisi 50 milyon euro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement