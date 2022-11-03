Milli stoper Merih Demiral, Manchester United ve Real Madrid'in radarına girdi. Dünya devlerinin sezon sonunda başarılı savunmacı için girişimde bulunması bekleniyor.
Fanatik'te yer alan habere göre, Atalanta forması ile başarılı bir sezon geçiren Merih Demiral'a dünya devleri talip oldu. Manchester United'ın milli futbolcu için ara transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor. İngiliz devi dışında Real Madrid'in de peşinde olduğu Demiral için sezon sonunu bekleyeceği gelen haberler arasında.
Bu sezon İtalyan ekibiyle ligde 11 karşılaşmada görev alan ve 1 gollük katkı sunan Merih için Atalanta'nın 50 Milyon euronun aşağısında bir rakamı kabul etmesi beklenmiyor. Milli yıldızın Transfermakt verilerinde güncel piyasa değeri ise 25 Milyon Euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Dünya devleri Merih Demiral'ı transfer etmek için gaza bastı! Atalanta'nın bonservis beklentisi 50 milyon euro - Son Dakika