Atalanta, Nicola Zalewski'yi Transfer Etti

İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Inter'de forma giyen Nicola Zalewski'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Teknik direktörlüğe Hırvat çalıştırıcı Ivan Juric'i getiren Atalanta, yaz transfer döneminde daha önce Odilon Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Honest Ahanor ve Marco Sportiello'yu renklerine bağladı.
