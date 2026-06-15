Atalanta'nın Yeni Teknik Direktörü Sarri - Son Dakika
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Atalanta'nın Yeni Teknik Direktörü Sarri

Atalanta\'nın Yeni Teknik Direktörü Sarri
15.06.2026 17:20
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Atalanta, teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'yi getirdi.

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Atalanta, teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'nin getirildiğini açıkladı.

Atalanta'da yeni teknik direktör belli oldu. Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Teknik direktörlük görevinin profesyonel kariyerinde 800'ün üzerinde maça çıkmış ve 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ile 1 İtalya şampiyonluğunu da içeren parlak bir geçmişe sahip olan Maurizio Sarri'nin getirildiği duyuruldu.

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Kaynak: İHA

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