Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
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Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu

İtalyan ekibi Atalanta, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. Ademola Lookman'ın hat-trick yaptığı maçta Atalanta, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

23.05.2024 00:00
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UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İtalyan ekibi Atalanta, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Dublin Arena'da yaşandı. Atalanta ile Bayer Leverkusen kupayı almak için karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Atalanta, 12. dakikada Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ademola Lookman farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı İtalyan ekibini 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 75. dakikada Gianluca Scamacca pasında Ademola Lookman kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak hem hat-trick yaptı hem de galibiyetin mimarı oldu. Atalanta, Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez UEA Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırdı.

Öte yandan Ademola Lookman Avrupa Ligi Finali'nde hat-trick yapan ikinci futbolcu olurken, bir Avrupa finalinde 3 gol atan ilk Afrikalı oyuncu olarak tarihe geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika

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