Atalanta, İtalya Serie A 6'ncı hafta mücadelesinde Cremonese ekibini ağırladı. Atalanta'da 90 dakika forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, 74'üncü dakikada attığı kafa golü ile skoru 1-0 getirdi. Bu golden 4 dakika sonra ise konuk takımdan Emanuele Valeri skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.Bu sonuçla ligdeki 2'nci beraberliğini alan Atalanta, 7'nci haftada 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Atalanta'ya 1 puanı getiren gol Merih Demiral'dan geldi - Son Dakika

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