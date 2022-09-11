Atalanta'ya 1 puanı getiren gol Merih Demiral'dan geldi - Son Dakika
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Atalanta'ya 1 puanı getiren gol Merih Demiral'dan geldi

11.09.2022 16:37
Atalanta'ya 1 puanı getiren gol Merih Demiral'dan geldi

İtalya Serie A'nın 6'ıncı haftasında Atalanta, konuk ettiği Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 6'ıncı haftasında Atalanta, konuk ettiği Cremonese ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımda forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 74'üncü dakikada takımının tek golüne imza attı.

Atalanta, İtalya Serie A 6'ncı hafta mücadelesinde Cremonese ekibini ağırladı. Atalanta'da 90 dakika forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, 74'üncü dakikada attığı kafa golü ile skoru 1-0 getirdi. Bu golden 4 dakika sonra ise konuk takımdan Emanuele Valeri skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.Bu sonuçla ligdeki 2'nci beraberliğini alan Atalanta, 7'nci haftada 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek.


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Kaynak: DHA

İtalya Serie A, merih demiral, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atalanta'ya 1 puanı getiren gol Merih Demiral'dan geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atalanta'ya 1 puanı getiren gol Merih Demiral'dan geldi - Son Dakika
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