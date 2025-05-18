Atatürk Üniversitesi Güreşte Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Spor

Atatürk Üniversitesi Güreşte Türkiye Şampiyonu

Atatürk Üniversitesi Güreşte Türkiye Şampiyonu

Atatürk Üniversitesi, 2025 Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

18.05.2025 10:50
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Karaman'da düzenlenen Üniversitelerarası Güreş Türkiye Şampiyonasına katılan Atatürk Üniversitesi, Serbest Stil A Klasman Müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonaya ülke genelinden çok sayıda üniversite takımı katılırken, Atatürk Üniversitesi sporcuları bireysel klasmanlarda elde ettikleri derecelerle takım sıralamasında 160 puana ulaşarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Serbest stil müsabakalarında dereceye giren Atatürk Üniversiteli sporcular şu şekilde sıralandı: 79 kg: Okan Tahtacı - 1., 70 kg: Mehmet Çelik - 2., 74 kg: Emre Tahtacı - 2., 57 kg: Rahman Bulut - 3., 86 kg: Berkan Çalışkan - 3., 92 kg: Ömer Kaya - 3., 97 kg: Muhammet Emin Hançer - 3., 125 kg: Mehmet Akif Yazıcıoğlu - 3. oldu.

Elde edilen bu sonuçlarla Atatürk Üniversitesi, takım klasmanında zirveye çıkarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Ülke genelinden birçok üniversitenin katılımıyla gerçekleşen şampiyonada sergilediği üstün performansla dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Güreş Takımı, hem bireysel hem de takım bazında önemli dereceler elde etti. Sporcuların azmi, antrenörlerin özverili çalışmaları ve üniversitenin spor altyapısına yaptığı yatırımların sonucu olarak gelen bu başarı, Atatürk Üniversitesinin spor alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

"Yalnızca Akademik Değil, Spor ve Sanat Gibi Farklı Alanlardaki Yetkinliğimizle de Ön Plana Çıkmaya Devam Ediyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen bu gurur verici sonuçtan dolayı güreş takımını ve emeği geçen herkesi tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Üniversite olarak yalnızca akademik başarılarla değil, spor ve sanat gibi farklı alanlardaki yetkinliğimizle de ön plana çıkmaya devam ediyoruz. Güreş takımımızın elde ettiği bu Türkiye Şampiyonluğu, Atatürk Üniversitesinin disiplinli çalışmasının, birlik ve beraberliğinin somut bir göstergesidir. Grekoromen stil müsabakalarında da sporcularımıza başarılar diliyorum. Üniversitemiz Spor Külübü ve Spor Bilimleri Fakültemiz başta olmak üzere, tüm birimlerimiz, yaşayan ve nefes alan bir kampüs için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda sportif etkinlikler de bizim için büyük önem arz ediyor. Kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalarımıza ara vermeden tüm hızıyla devam edeceğiz. "

Şampiyonanın ikinci etabı olan Grekoromen Stil Güreş Müsabakaları ise 18 Mayıs itibarıyla devam edecek. Atatürk Üniversitesi sporcuları bu kategoride de şampiyonluk hedefiyle mindere çıkacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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