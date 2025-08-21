Atça'da Kurtuluş Anısına Futbol Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Atça'da Kurtuluş Anısına Futbol Turnuvası

Atça\'da Kurtuluş Anısına Futbol Turnuvası
21.08.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atça Mahallesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı anısına futbol turnuvası düzenledi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde mahallenin düşman işgalinden kurtuluşu anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Sultanhisar ilçesinin en büyük mahallesi olan Atça Mahallesi Muhtarı Ali Keleş tarafından düzenlenen turnuva başlama vuruşu ile start aldı.

'Atça Muhtarlığı 5 Eylül Atça Kurtuluş ve Anma Etkinliği Futbol Turnuvası' kapsamında 8 takımın mücadele edeceğini ifade eden Atça Mahallesi Muhtarı Ali Keleş, "Atçamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıldönümü anısına itafen yapmış olduğumuz 'Atça Muhtarlığı 5 Eylül Atça Kurtuluş ve Anma Etkinliği Futbol Turnuvası'na 8 takım katıldı. Bu akşam saat 21.00'de Atatürk İlkokulu bahçesindeki halı sahada ilk maçımıza başladık. Mahallemiz bünyesindeki Dalganspor-Meydanspor maçı ile turnuvamızı başlatmış olduk. 4 Eylül'e kadar toplam 8 takım mücadele ederek şampiyon belirlenecek. 5 Eylül günü de şampiyon takıma kupası verilecek. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor ve centilmence mücadele edeceklerine inanıyorum. Ayrıca 5 Eylül Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında mahallemizde ilk kez keşkek hayrı ve yerel sanatçılarımızın katılımı ile bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinliklerimiz için maddi ve manevi destek veren tüm halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızı da etkinliklerimize bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultanhisar, Futbol, Eylül, Yaşam, Spor, Atça, Son Dakika

Son Dakika Spor Atça'da Kurtuluş Anısına Futbol Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
TBMM önünde ’Beyaz Toros’ yakan kişi tutuklandı TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 09:39:23. #7.11#
SON DAKİKA: Atça'da Kurtuluş Anısına Futbol Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.