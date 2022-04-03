Atıcılık sporuyla ilgilenen Eskişehirli öğrenciler, Mersin'de şampiyon olmak istiyor - Son Dakika

- Atıcılık sporuyla ilgilenen Eskişehirli öğrenciler, Mersin'de şampiyon olmak istiyor

Çağfen Koleji Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Meral Uğur:

"Atıcılık Türkiye'de çok fazla bilinen bir branş değil"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de düzenlenen atıcılık yarışmasında derece elde eden liseli öğrenciler, Mersin'de yapılacak Türkiye finallerinde şampiyon olmayı hedefliyor.

Çağfen Koleji Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Ada Kalkan ve Ahmet Vural, Eskişehir'de gerçekleştirilen atıcılık yarışmasında baraj puanını geçerek Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Boş zamanlarını atıcılık antrenmanı yaparak geçiren liseli gençler, Mersin'de yapılacak finallerde şampiyon olarak Eskişehir'i temsil etmek istiyor. Bireysel sporların kişisel gelişimlerinde etkili olduğunun altını çizen öğrenciler, atıcılık branşıyla uğraşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiriyor.

Meral Uğur: "Ebeveyn ve öğrenci iş birliğinde çalışan bir okuluz"

Atıcılık sporunun Türkiye'de çok fazla kişi tarafından bilinmediğini ifade eden Çağfen Koleji Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Meral Uğur, "Takım sporlarında yarışan birçok öğrencimiz var. Süreç boyunca hep onların arkasında durduk. Bireysel sporlarda yarışan öğrencilerimiz için de aynı şekilde. Atıcılık branşında 2 tane çok başarılı sporcumuz var. Atıcılık Türkiye'de çok fazla bilinen bir branş değil. Özellikle kadın sporcular açısından çok fazla tercih edilen bir branş olmamakla beraber sporcumuz Ada, gençler kategorisinde kendi yaş grubunda Eskişehir ikincisi oldu. Aynı şekilde Ahmet de gençler grubunda il ikincisi oldu. Bu sayede baraj puanını geçerek Mersin'de yapılacak olan Türkiye finallerinde yarışma hakkı kazandı. Ebeveyn ve öğrenci iş birliğinde çalışan bir okuluz. Okul sporlarında da bu iş birliğimizi sürdürüyoruz. Hem öğrencilerimize hem de ebeveynlerine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Ada Kalkan: "İnsanların daha çok kendisiyle yarıştığı bir spor"

Atıcılığın bireysel bir spor olduğuna vurgu yapan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ada Kalkan, "Atıcılık, çok fazla bilinen bir spor dalı değil. Bireysel bir spor. Kendi desteğimizle yürütebildiğimiz bir spor olduğu için çok az kişi yapıyor. İnsanların daha çok kendisiyle yarıştığı bir spor. Ben daha bu dalda çok yeniyim. Birkaç aydır yapıyorum bu sporu. Bu yüzden ikinci olmam benim için çok mutluluk verici. Mersin'de güzel bir derece yapmayı planlıyorum. Antrenmanlarımda da bu hedef üzerine yoğunlaştım" ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte ava giderken atıcılığa merak saldığını söyleyen Ahmet Vural ise, "Babam ve dedemle birlikte ava gitmiştik. Ben orada havalı tüfekle atıcılığa ilk adımımı atmıştım. Daha sonra bu spor branşını öğrendik. Böylece atıcılığa başlamış oldum" şeklinde konuştu.