Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası İtalya'da Başlıyor - Son Dakika
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Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası İtalya'da Başlıyor

Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası İtalya\'da Başlıyor

Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde son müsabaka olan ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, yarın İtalya'da başlayacak. Türkiye'yi Oğuzhan Tüzün, Rümeysa Pelin Kaya, Sena Can, Nedim Tolga Tunçer, Yavuz İlnam ve Safiye Temizdemir temsil edecek. Organizasyonda ilk karşılaşmalar yarın trap kategorisinde düzenlenecek. Dünya Kupası final sıralamasında milli sporculardan Oğuzhan Tüzün 4'üncü, Safiye Temizdemir ise 11'inci sırada yer alıyor. Organizasyon, 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

11.06.2024 15:23
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Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, İtalya'da yarın başlayacak.

Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Lonato kentindeki organizasyon, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde son müsabaka olacak.

Dünya kupasında Türkiye'yi Oğuzhan Tüzün, Rümeysa Pelin Kaya, Sena Can, Nedim Tolga Tunçer, Yavuz İlnam ve Safiye Temizdemir temsil edecek.

Organizasyonda ilk karşılaşmalar yarın trap kategorisinde düzenlenecek.

Atıcılıkta sezon boyunca topladıkları puanlarla dünya sıralamasında ilk 12'ye giren sporcular, Dünya Kupası Finali'nde yarışma hakkı kazanacak.

Dünya Kupası final sıralamasında milli sporculardan Oğuzhan Tüzün, kategorisinde 4'üncü, Safiye Temizdemir ise 11'inci sırada yer alıyor.

Organizasyon, 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası İtalya'da Başlıyor - Son Dakika

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