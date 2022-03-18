Atılay Canel: "Bizim hedefimiz Avrupa" - Son Dakika
Üye Girişi

Atılay Canel: "Bizim hedefimiz Avrupa"

18.03.2022 22:44

- Atılay Canel: "Bizim hedefimiz Avrupa" Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 3-0 kazandıkları Kayserispor müsabakasının ardından hedeflerinin Avrupa olduğunu söyledi.

- Atılay Canel: "Bizim hedefimiz Avrupa"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 3-0 kazandıkları Kayserispor müsabakasının ardından hedeflerinin Avrupa olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı 4-0'lık galibiyetle kapatmaları gerektiğinin altını çizen Canel, "Soğuk havada iyi bir şekilde oynayıp bizi izleyenleri mutlu edeceğiz dedik sözümüzde durduk. İstekli başladık maçın başında golü bulunca oyun olduğu gibi bizim elimizdeydi. İlk yarı 4-0 bitmesi lazımdı. İç saha performansımız gayet iyi. Bunu dış sahaya da yansıtırsak oyun şeklimiz daha farklı olur. Bizim hedefimiz Avrupa. Bu soğukta gelen seyircileri de kutluyorum. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Soğuk havada mücadele eden futbolcularımı ve teknik heyeti kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Atılay Canel, Emre Mor'un milli takıma seçilmemesi ile ilgili de Emre Mor ve Salih Dursun'un milli takım aday kadroya dahil edilmesini beklediklerini ifade etti.

Atılay Canel: Bizim hedefimiz Avrupa
Atılay Canel: Bizim hedefimiz Avrupa
Atılay Canel: Bizim hedefimiz Avrupa

YORUMLAR
500
Sporcu Adıyaman'ın hedefi Avrupa Şampiyonu olmak Sporcu Adıyaman'ın hedefi Avrupa Şampiyonu olmak Bozbağ'ın hedefi, Avrupa Şampiyonluğu Bozbağ'ın hedefi, Avrupa Şampiyonluğu Şampiyonun hedefi Barselona'daki Avrupa Şampiyonası Şampiyonun hedefi Barselona'daki Avrupa Şampiyonası

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atılay Canel: 'Bizim hedefimiz Avrupa' - Son Dakika


Son Dakika
22:50 Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:22 Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 23:01:45. #1.13#
SON DAKİKA: Atılay Canel: "Bizim hedefimiz Avrupa" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement