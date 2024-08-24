Atılay Canel: 'Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak bizim için deplasman gibi' - Son Dakika
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Atılay Canel: 'Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak bizim için deplasman gibi'

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Manisa FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Seyircimizin desteğine ihtiyacımız vardı. Buraya gelenlere teşekkür ediyoruz. Burada oynamak bizim için deplasman gibi. Mağlubiyet için üzgünüz' dedi.

24.08.2024 22:53
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- Atılay Canel: "Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak bizim için deplasman gibi"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel:

"Bu maç Karagümrük'te oynanabilirdi"

"Yatarak futbolu çirkinleştirmeyelim"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 2-0 kaybettikleri Manisa FK sonrası yaptığı açıklamada, "Seyircimizin desteğine ihtiyacımız vardı. Buraya gelenlere teşekkür ediyoruz. Burada oynamak bizim için deplasman gibi. Mağlubiyet için üzgünüz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 2-0 mağlup olarak 2 puanda kaldı. 3 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Karagümrük ekibinde Teknik Sorumlu Atılay Canel, basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Canel, "Oyuna istekli başladık. 22. dakikaya kadar her şey gayet iyi gidiyordu. Bir tek ceza sahasına girip şut çekmeyi yapamadık. 22. dakikada yüzde 100 pozisyonda topu auta attık, dönen top gol oldu. Golden sonra oyundan koptuk. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız vardı. Buraya gelenlere teşekkür ediyoruz. Burada oynamak bizim için deplasman gibi. Mağlubiyet için üzgünüz. İkinci yarıda toparlanır gibi olduk ama bir türlü toparlanamadık." diye konuştu.

"Bu maç Karagümrük'te oynanabilirdi"

Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynadığı Fatih'teki Vefa Stadı'nda yeni bir stadyum inşasına izin çıktığı yönündeki iddialara yönelik de açıklama yapan Canel, "Ben burada 8 senedir varım. Hep aynı şeyler var, yapıyoruz, ediyoruz, oldu diye. Henüz bir şey göremedik. Umarım bizden sonrakiler görür, bu maç Karagümrük'te oynanabilirdi. Seyirci desteğine ihtiyacımız vardı" sözlerini kaydetti.

"Yatarak futbolu çirkinleştirmeyelim"

Futbolcuların sakatlık sebebiyle yerde uzun süre yatmalarına dair eleştiride bulunan Canel, "Yatarak futbolu çirkinleştirmeyelim. Yatan arkadaşlar sanki hastaneye gidecekmiş gibi bağırıp yatıyorlar, sonra oyuna yeni başlamış gibi koşuyorlar. Bunlar futboldaki çirkin görüntüler. Bu görüntülerden vazgeçelim. Herkes kendi oyun planına göre hareket etsin" dedi.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Manisa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atılay Canel: 'Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak bizim için deplasman gibi' - Son Dakika

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