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Atlanta ve Martin Luther King

22.06.2026 11:19
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2026 Dünya Kupası'nda Atlanta, Martin Luther King Jr.'ın yaşamına ev sahipliği yapıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı kentlerden ABD'nin Atlanta şehri, ülkenin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr'ın doğduğu evi ve mezarının bulunduğu 35 dönümlük bir parka da ev sahipliği yapıyor.

Amerikan sivil haklar hareketinin kalbi olan ve Dr. Martin Luther King Jr'ın doğup büyüdüğü Atlanta'daki Martin Luther King Jr. Ulusal Tarihi Parkı, Dünya Kupası boyunca restorasyon çalışmaları sonrasında yeni dijital deneyimlerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Atlanta'da nüfusun yaklaşık yarısını siyahiler oluştururken sokak duvarlarında ve otel odalarında bile Martin Luther King'in resimlerini görmek mümkün. Şehrin tarihi sokakları, Martin Luther King'in adalet arayışının izlerini taşımaya devam ediyor.

35 dönümlük park

Parkta, King'in doğduğu ve 12 yaşına kadar yaşadığı ev, babasıyla birlikte papazlık yaptığı tarihi kilise ile kendisi ve eşi Coretta Scott King'in anıt mezarları yer alıyor

Ayrıca parkta, Uluslararası Sivil Haklar Şöhret Yolu, Ziyaretçi Merkezi, "I Have a Dream" Uluslararası Dünya Barışı Gül Bahçesi ile King'in anısına yapılmış bir heykel bulunmaktadır.

"Bir hayalim var"

Siyahilerin eşit haklara kavuşması için yürüttüğü şiddet içermeyen mücadeleyle ABD tarihine yön veren King, 28 Ağustos 1963'te Washington'da yaklaşık 250 bin kişiye hitap ederek yaptığı "Bir hayalim var" konuşması, ırk ayrımcılığına son verilmesi ve eşitlik talebinin küresel bir sembolü haline geldi.

King, konuşmasında "yüz yıl sonra zenci hala özgür değil" diyerek köleliğin kaldırılmasının ardından devam eden adaletsizliğe dikkat çekmişti.

Bu konuşmada, çocuklarının ten renklerine göre değil, karakterlerine göre değerlendirildiği bir gelecek hayalini dile getiren King, ırkların eşitliği inancını tüm dünyaya haykırdı.

Martin Luther King Jr. kimdir?

ABD'nin Georgia eyaleti Atlanta şehrinde 15 Ocak 1929'da doğan Martin Luther King Jr, sivil haklar konusunda ülke tarihinin en öne çıkan isimlerinden biri olarak yerini aldı.

King, Boston Üniversitesinde din eğitimini tamamladı. Adını ilk kez, 1955'te siyahi kadın Rosa Parks'ın belediye otobüsünde beyazlara ayrılan koltuktan kalkmayı reddetmesinin ardından başlayan Montgomery Otobüs Boykotu sırasında duyurdu

Bir yıldan fazla süren boykotu organize eden King Jr, bu süre zarfında tutuklandı, saldırılara uğradı, evi bombalandı. Martin Luther King, temizlik işçilerine destek vermek için gittiği Memphis'te 4 Nisan 1968'de Loraine Motel'in balkonundayken yüzüne isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetti.

King Jr. ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görüldü ve onuruna "Martin Luther King Günü" ilan edildi.

Doğum günü olan 15 Ocak'a yakın olması dolayısıyla ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi Martin Luther King Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atlanta ve Martin Luther King - Son Dakika

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