Atlar, Özgecan Aslan için piste çıkıyor - Son Dakika
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Atlar, Özgecan Aslan için piste çıkıyor

06.03.2022 16:36
Atlar, Özgecan Aslan için piste çıkıyor

Türkiye Jokey Kulübü'nün "kadına şiddet" konusuna dikkati çekmek için Özgecan Aslan anısına 8'incisini düzenlediği koşu 8 Mart Salı günü gerçekleşecek.

Türkiye Jokey Kulübü'nün "kadına şiddet" konusuna dikkati çekmek için Özgecan Aslan anısına 8'incisini düzenlediği koşu 8 Mart Salı günü gerçekleşecek.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 7 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen üniversiteli Özgecan Aslan anısına Türkiye Jokey Kulübü tarafından 2015 yılından beri gerçekleştirilen ve bu yıl 8.'si düzenlenecek yarış, toplumda kadına yönelik şiddet olaylarına karşı bilinç ve farkındalık oluşturmak adına 2022'de Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusu adıyla start alacak.

8 Mart Salı günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, 4 ve yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarının 1200 metre kum pistteki birincilik mücadelesine sahne olacak. Saat 16.30'da yapılacak yarışa; Silver Cloud, Cara Vaggio, King Berkay, Luminary ve Regardless isimli safkanlar katılacak. - ADANA

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Türkiye Jokey Kulübü, Özgecan Aslan, Kadına şiddet, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atlar, Özgecan Aslan için piste çıkıyor - Son Dakika


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