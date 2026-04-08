Atletico Madrid, Barcelona\'ya kabusu yaşattı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 2-0 kazandı.
Konuk ekip Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada harika bir serbest vuruş golü ile Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
Zorlu eşleşmenin rövanş karşılaşması 14 Nisan Salı günü Atletico Madrid'in sahası Metropolitano'da oynanacak. Barcelona'ya normal sürede tur atlaması için en az 3 farklı galibiyet gerekecek.
