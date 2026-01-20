Diego Simeone\'nin Galatasaray karşısında hedefi belli

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid, çarşamba günü saat 20.45'te deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR'

Galatasaray ile oynanacak maçı değerlendiren Simeone, "Zor bir maç olacak. Çünkü çok iyi oyuncuları var. Forvette özellikle iyi ve hızlı oyuncuları var. Orta sahadan çıkan ataklar çok önemli olacak. Orta sahada Torreira var. Yarın bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor." ifadelerini kullandı.

'İLK 8 İÇİN KAZANMAMIZ GEREKİYOR'

Hedeflerinin ilk 8 olduğunu belirten Arjantinli teknik adam, "İlk 8 için maçı kazanmamız gerekiyor. Beraberlik işimize yaramaz.' dedi.

'SORLOTH İYİ BİR DÖNEM GEÇİYOR'

Norveçli golcü Alexander Sörloth'un performansıyla ilgili konuşan Diego Simeone, "Hava toplarında iyi. Her zaman gol pozisyonlarına girmek notasında sıkıntısı yok. Geçen de çok güzel gol attı. Çalışmasından memnunum. Çok iyi bir dönem geçiriyor. Yarın ondan katkısını bekleyeceğiz.' yorumunu yaptı.