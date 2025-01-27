Atletikspor'dan Farklı Zafer - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atletikspor'dan Farklı Zafer

Atletikspor\'dan Farklı Zafer

Kayseri Atletikspor, Amaratspor'u 9-2 mağlup ederek Play-Off iddiasını sürdürdü.

27.01.2025 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Atletikspor; klasman grubu maçlarının tamamlanmasına 1 hafta kala oynadığı Amaratspor maçını 9-2 kazandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda bulunan Atletikspor, 3 puanı 9-2'lik skorla elde etti. Klasman grubu 13. hafta maçında Amaratspor ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, sahadan farklı bir skorla galip ayrıldı. Atletikspor'a farklı galibiyeti getiren gollerin 2'sini Furkan Batar, 2'sini Buğrahan Çiçek atarken, diğer goller Yiğit Yılmaz, Faruk Karadoğan, Salih Önder, Yusuf Tolu ve Yusuf Karamanoğulları'ndan geldi. Amaratspor'un 2 golünde ise Yasin Dumlu attı.

Atletikspor bu galibiyet ile Play-Off iddiasını sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, son haftaya ikinci sırada bulunan Özvatanspor'un 2 puan gerisinde girdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kayseri, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletikspor'dan Farklı Zafer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:05 Yer: İstanbul Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:27 Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı
23:25 Barış Pehlivan ve Halk TV’ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma
23:21 Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da görüştü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:21:10. #1.13#
SON DAKİKA: Atletikspor'dan Farklı Zafer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.