Atletizmde altyapı koordinasyon toplantısı yapıldı

Atletizmde altyapı koordinasyon toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre, geniş kapsamlı altyapı projesi Bölgesel Kros Ligi ve diğer altyapı çalışmalarının görüşüldüğü değerlendirme toplantısı federasyon binasında yapıldı.

TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın başkanlık ettiği toplantıya bölge koordinatör ve yardımcıları ile Genel Sekreter Satılmış Atmaca katıldı.

Toplantıda antrenör eğitimi, koordinatörlük ve il temsilcileri yönergesi hazırlanması ile yarışmaların statülerindeki değişiklikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Türkiye çapında düzenlenmesi planlanan kademeli bir seçme yarışması üzerine çalışma yapılması kararlaştırıldı.