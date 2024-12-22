Atletizmde Kadın Liderler Komisyonu Kuruldu

Spor

Atletizmde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Atletizmde Kadın Liderler Gelişimi Komisyonu" kuruldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Atletizm Federasyonu, sporda kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10'uncu maddesi, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Federasyonları yasasının 38'inci maddesi ve Dünya Atletizm Birliğinin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik olarak almış olduğu kararlar kapsamında 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Atletizmde Kadın Liderler Gelişimi' komisyonunun kurulmasına karar verdi. Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda alınan kararla kurulan komisyonun sevk ve idaresini yürütmek üzere Prof. Dr. Canan Koca Arıtan, komisyon başkanlığına getirildi."