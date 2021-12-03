Atletizmde tüm dereceler Talas'ın

Talas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sporcu Fabrikası, meyvelerini vermeye devam ediyor. Sporcu Fabrikası ve Talasgücü Belediyespor atletizm sporcuları, Muzaffer Bayram Antrenörlüğünde ülke çapında gerçekleştirilen yarışmalarda takım halinde şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz hafta Burdur'da düzenlenen Bölgesel Kros Şampiyonasında büyük başarı elde eden Talas Sporcu Fabrikası sporcuları, takım halinde şampiyon olurken bireysel kategoride de 1.'lik, 2.'lik ve 3.'lük dereceleri elde etti. Böylece, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya Talas'ın oldu.

Elde edilen başarının Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın katkıları sonucu sağlandığının altını çizen Antrenör Muzaffer Bayram, "Bu çocuklarımızın hepsi Talasgücü Belediyespor ve Sporcu Fabrikası sporcularıdır. Geçen hafta Burdur'da yapılan Bölgesel Kros Şampiyonasında takım halinde birinci olduk. Bireysel olarak da 1.lik, 2.lik ve 3.lük aldık. U-16 Erkeklerde Abdülkadir Aslan 2.'lik elde etti. U-18 Kadınlarda da Merve Karakaya 1. olurken Dilan Çukurçam da 3.lük madalyasını aldı" dedi.

Aldıkları galibiyetin mutluluğu yüzlerinden okunan genç sporcular da sağladığı desteklerden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Sporcu Fabrikası'nın bünyesinde bulunmaktan memnun olduklarını ifade eden genç sporcular, her türlü desteğin kendilerine sağlandığını ifade etti. - KAYSERİ