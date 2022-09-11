Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar'da sona erdi - Son Dakika
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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar'da sona erdi

11.09.2022 16:18
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar'da sona erdi

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarının 2. ayak yarışları Afyonkarahisar'da sona erdi.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarının 2. ayak yarışları Afyonkarahisar'da sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Afyonkarahisar Valiliği ve Döğer Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen Atlı Okçuluk Yarı Final Müsabakaları İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindeki Emre Gölü Tesisleri'nde yapıldı.

4 kategoride gerçekleşen yarışlara 77 sporcu katıldı.

Müsabakaları izlemek için gelen MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Türkiye'nin çeşitli illerinde yarı final müsabakaları için Döğer beldesine gelen tüm sporculara başarılar diledi.

Okçuluk ve atçılığın geleneksel sporlardan olduğunu belirten Taytak, "Geleneklerimizi yaşatmak için Döğer beldesinde önemli bir yarış gerçekleştirilmektedir. Bu hafta yarı finaller yapılmakta, inşallah gelecek sene final müsabakalarına ev sahipliği yaparız." ifadesini kullandı.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel de "Şu anda kendimize ait 50'ye yakın atımız var. Biz bu işlere yatkınız. Döğer'in ismi de bir beylik, Döğer Beyliğinden geliyor. Atçılık ata sporudur. Buna karşın beldede bu yönde bir heyecan var. İnşallah biz seneye yarı final değil, finallerin Döğer'de yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

???????Daha sonra, ödül töreni gerçekleştirildi.

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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar'da başladı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar'da başladı
Kaynak: AA

Karahisar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar'da sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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