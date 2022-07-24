ATP turnuvalarında kupalar sahibini buldu - Son Dakika
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ATP turnuvalarında kupalar sahibini buldu

24.07.2022 20:55
ATP turnuvalarında kupalar sahibini buldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından Hamburg Avrupa Açık'ta İtalyan Lorenzo Musetti, İsviçre Açık Gstaad'da Norveçli Casper Ruud kupanın sahibi oldu.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından Hamburg Avrupa Açık'ta İtalyan Lorenzo Musetti, İsviçre Açık Gstaad'da Norveçli Casper Ruud kupanın sahibi oldu.

Almanya'da düzenlenen Hamburg Avrupa Açık'ın tek erkekler finalinde, sezonun formda tenisçilerinden İspanyol Carlos Alcaraz ile dünya sıralamasının 62. basamağında yer alan Musetti karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan ve 2 saat 46 dakika süren mücadeleyi Musetti, 6-4, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak kariyerindeki ilk ATP Turu kupasına uzandı.

Alcaraz, yenilgiye rağmen Rafael Nadal'ın ardından tek erkekler dünya sıralamasında ilk 5'e girmeyi garantileyen en genç tenisçi oldu. Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol Nadal, 18 yaş 11 aylıkken sıralamada ilk 5'e adını yazdırırken, Alcaraz ise 19 yaş 2 aylıkken aynı başarıyı tekrarladı.

İsviçre'nin Gstaad kentinde düzenlenen diğer turnuvanın tekler finalinde ise 1 numaralı seribaşı Ruud ile 2 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini karşılaştı.

Ruud, 2 saat 34 dakika süren karşılaşmada, 4-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerin ardından rakibini 2-1'le geçerek kariyerinin 9. ATP Turu kupasını kaldırdı.

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Kaynak: AA

İsviçre, Almanya, Casper, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ATP turnuvalarında kupalar sahibini buldu - Son Dakika

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