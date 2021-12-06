Üye Girişi
Attila Szalai dönemi bitti - Son Dakika

Attila Szalai dönemi bitti

06.12.2021 18:15
Attila Szalai dönemi bitti

Fenerbahçe geçen sezon kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye veda ediyor. Macaristan Milli Takımı'nın hocası Marco Rossi, Szalai'nin Ada yolcusu olduğunu duyurdu.

Sarı-Lacivertliler'in Macar stoperi Szalai'nin oynamama sebebi ortaya çıktı. Solak savunmacı, devre arasında İngiltere'ye gidiyor.

Milli Takım'ın hocası bombayı patlattı! Attila Szalai transferi bitti

İSPANYA GERİDE KALDI

Szalai'yi İspanya'dan Atletico Madrid çok ısrarlı şekilde istiyordu ancak hayalleri suya düştü. Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Szalai'nin İngiltere'ye gideceğini açıkladı.

Milli Takım'ın hocası bombayı patlattı! Attila Szalai transferi bitti
Macaristan hocası Marco Rossi

"CHELSEA BİTİRMİŞ DURUMDA"

Calciomercato'ya konuşan Rossi, hangi futbolcuların İtalyan futboluna uygun olduğu soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Rossi, "Tek bir oyuncu söylemek zor ama Szalai'yi uygun görüyorum. Ancak Chelsea'ye katılacağını düşünüyorum. İspanya'dan önemli kulüpler takip ediyordu ama Chelsea bitirmiş durumda. İtalyan futbolu için de harika olurdu" dedi.

Attila Szalai dönemi bitti

Marco Rossi, Macaristan, İspanya, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attila Szalai dönemi bitti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla 17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! 16:17 Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:15 Attila Szalai dönemi bitti
18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı
18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım
17:58 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı
17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla
17:48 Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak
17:34 Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı
17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti
17:22 Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi
17:07 Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı         
17:59
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 18:27:27. #1.13#
SON DAKİKA: Attila Szalai dönemi bitti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement