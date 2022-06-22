Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli - Son Dakika
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Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli

22.06.2022 11:40

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin yeni sezon öncesi takımdan ayrılacağı düşünülüyor. Avrupa'dan birçok talibi olduğu bilinen futbolcunun bonservisi ise 12 milyon euro olarak açıklandı.

Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına giren ancak sonrasında performans düşüklüğü yaşayan Macar stoper, milli maçlarda gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına bir kez daha girmeyi başardı.

NEWCASTLE UNİTED TALİP OLDU

Goal.com'da yer alan habere göre, dev bir bütçeye sahip olan Premier Lig kulübü Newcastle United, Fenerbahçe'den Attila Szalai'ye talip oldu. Attila Szalai'ye, Newcastle'ın yanı sıra İtalya Serie A'dan da talipler olduğu biliniyor. İyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay verecek olan Fenerbahçe'nin Szalai için bonservis beklentisi ise 12 milyon euro.

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SON DAKİKA: Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli - Son Dakika
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