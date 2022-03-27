Szalai'nin hedefi son 8 haftada en çok puanı toplamak - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sarı-lacivertli takımın kalan haftalarda en iyi sonuçları alarak ligde mümkün olan en üst sırada sezonu bitirmek istediklerini söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Szalai, ligin kalan bölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ligde 8 maçımız kaldı ve hedefimiz alabildiğimiz kadar puan alıp ligin sonunda puan tablosunda mümkün olduğu kadar yukarıda olmak. Bunun için çok çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımın son haftalarda aldığı sonuçlarla ilgili konuşan Szalai, "Şükürler olsun ki son dönemde iyi maçlar çıkarttık, iyi sonuçlar aldık. Ama bu tamamen çok çalışmanın bir ürünüydü. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuzu geliştirmek için neler yapabileceğimizin üzerine yoğunlaşıyoruz. Son maçlarda da iyi sonuçlar aldık, iyi gidiyor. Umarım milli aradan sonra da bu şekilde devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok iyi bir takım ruhumuz ve iyi bir grubumuz var"

Fenerbahçe'de çok iyi bir arkadaş grubu olduğundan söz eden Macar oyuncu, şunları söyledi:

"Çok sıkı çalışıyoruz. Sıkı çalışmanın karşılığını her zaman alırsınız. İyi sonuçlar alıyoruz, iyi sonuçlar aldığımız zaman da bu bizi mutlu ediyor. Bu tarz sonuçlar doğru yolda olduğunuzu gösterir. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gerçek anlamda çok iyi bir takım ruhumuz ve iyi bir grubumuz var. Kalite ve karakter anlamında çok iyi bir gruba sahibiz. Herkes birbiriyle arkadaş, herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Bu şekilde devam etmek için çok çalışıyoruz."

"Hızlı bir şekilde iyileşiyorum"

Sakatlığının hızla iyileştiğini ve bir an önce sahalara dönmek istediğini aktaran Szalai, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son oynadığımız Konyaspor maçında bir sakatlık yaşadım. O maçta sağ dizimin dışına bir darbe aldım ve iç taraftaki bağlarda bir zedelenme oldu. Şükürler olsun ki büyük bir sakatlık değil. Doktorlarımız, tedavimin yaklaşık iki hafta süreceğini söyledi. Bugün de tedavinin yedinci günü. Süreç iyi gidiyor ve hızlı bir şekilde iyileşiyorum. Sağlık ekibimize minnettarım. Masörlerimiz, fizyoterapistlerimiz, doktorlarımız çok çalışıyorlar ve yardım ediyorlar. Olabildiğinde erken dönmek istiyorum. Şu anda milli aradayız. Bu sakatlık nedeniyle mili takıma gidememiş olmaktan dolayı da çok üzgünüm. Bugün ilk defa sahada biraz koşu yapma imkanı buldum. Yapmış olduğumuz muayenelerde ve testlerde de gidişat iyi gözüküyor. Bu yüzden de mutluyum."

Fenerbahçe taraftarlarının kendisine gösterdiği sevgiye karşılık vermek istediğini söyleyen Macar oyuncu, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın desteği bizler için çok önemli. Biz oyuncular için değil kulüp bünyesindeki herkes bu desteği çok iyi şekilde hissediyor. Maçlarda bizim arkamızdalar ve bize çok yardımcı oluyorlar. Hedeflerimizden bir tanesi de onları mutlu edebilmek ve bunun için çok çalışıyoruz. Benim için onların göstermiş olduğu destek ve sevgi çok önemli. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben de saha içinde ve saha dışında bunun karşılığını her zaman en iyi şekilde vermeye çalışıyorum çünkü benim için çok önemli. Onlar bunu hak ediyorlar çünkü bizi koşulsuz olarak destekliyorlar. Bizler de oyuncu grubu olarak bunun karşılığını vermek istiyoruz."