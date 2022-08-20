AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı - Son Dakika
Üye Girişi

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

20.08.2022 15:30
AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı.

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışlara, Super Grup'ta 11, Maxi Grup'ta 7 olmak üzere 18 sporcu katılıyor.

Organizasyon, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla devam etti. İlk gün, sıralama turlarının ardından Maxi Grup ve Super Grup ilk yarışlarının koşulmasıyla tamamlanacak.

Organizasyon, yarın gruplardaki ikinci yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

YORUMLAR
500
6 ay ve 6 bin kilometre şartı için oto galericilerden istek: Vatandaşlara da uygulansın 6 ay ve 6 bin kilometre şartı için oto galericilerden istek: Vatandaşlara da uygulansın
Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:57 Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 15:30:39. #1.13#
SON DAKİKA: AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement