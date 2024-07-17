AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Beşinci Ayağı Bursa'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Beşinci Ayağı Bursa'da Gerçekleştirilecek

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, hafta sonu Bursa'da düzenlenecek. Yarışa 43 sporcu, 5 farklı kategoride katılacak ve 7 kilometrelik parkurda 3 çıkış üzerinden yarışacak.

17.07.2024 16:11
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AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası beşinci ayağı Şahintepe Tırmanma Yarışı, hafta sonu Bursa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 20-21 Temmuz'da Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto, Gemlik Belediyesi ve Power App katkılarıyla Gemlik ilçesinde düzenlenecek yarışa 5 ayrı kategoride 43 sporcunun katılacağı belirtildi.

Antrenmanların 20 Temmuz Cumartesi günü yapılacağı, aynı gün saat 19.00'da Gemlik İskele Meydanı'ndaki seremonik startın verileceği aktarıldı.

Kumla Jandarma Karakolu'nun önünde 21 Temmuz Pazar günü sabah 10.00'da başlayacak yarışta sporcuların, 7 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden yarışacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Beşinci Ayağı Bursa'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Beşinci Ayağı Bursa'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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