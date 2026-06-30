Avrupa 18 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası Başlıyor

Avrupa 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak.
Letonya'nın başkenti Riga ile Litvanya'nın Siauliai şehrinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 1-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye, 1. Grup'ta Belçika, Çekya, İspanya, İtalya, İzlanda, Letonya ve Polonya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, grup karşılaşmalarını Riga'da oynayacak.
Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını yarı finale yazdıracak.
Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
16.00 Türkiye-Çekya
2 Temmuz Perşembe:
16.00 Türkiye-Belçika
3 Temmuz Cuma:
18.30 Polonya-Türkiye
5 Temmuz Pazar:
21.00 Letonya-Türkiye
6 Temmuz Pazartesi:
13.30 İspanya-Türkiye
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Türkiye-İzlanda
9 Temmuz Perşembe:
13.30 Türkiye-İtalya
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