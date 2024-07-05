Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk kadın güreşçiler altın ve bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk kadın güreşçiler altın ve bronz madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde mücadele eden Tuba Demir ve Elmira Yasin altın madalya kazandı. Tuba Demir, 55 kiloda Marta Hetmanava'yı tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Elmira Yasin ise 76 kiloda Diana Titova'yı eleyerek altın madalya kazandı. Ayrıca, Ayşe Erkan 68 kiloda bronz, Sevim Akbaş ise 59 kiloda bronz madalya elde etti.

05.07.2024 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Tuba Demir ve Elmira Yasin altın, Ayşe Erkan ile Sevim Akbaş bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Milli güreşçi Tuba Demir, kadınlar 55 kiloda bireysel sporcu Marta Hetmanava'yı 15-6 öndeyken tuşla yenerek altın, kadınlar 76 kiloda Elmira Yasin, bireysel sporcu Diana Titova'yı eleyerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 68 kiloda Ayşe Erkan, Polonyalı Karolina Domaszuk'u 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz, kadınlar 59 kiloda Sevim Akbaş, Macar Viktoria Borsos'u 7-5 yenerek bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

Yasin Altın, Tuba Demir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk kadın güreşçiler altın ve bronz madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:12 İngiltere’de İşçi Partisi, Avam Kamarası’nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu İngiltere'de İşçi Partisi, Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu
22:56 Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli’de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız
22:30 CHP lideri Özel’den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP’li isme çağrı CHP lideri Özel'den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP'li isme çağrı
21:59 Almanlar iyice çirkinleşti Merih’i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular
19:59 Muhalefetin TBMM’ye sunduğu asgari ücret ve yoksulluk ile ilgili önerileri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi Muhalefetin TBMM'ye sunduğu asgari ücret ve yoksulluk ile ilgili önerileri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
23:01 1 kuruş bile kazanamayacaklar Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor 1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor
21:35 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu
21:34 TBMM’de tansiyon zirve yaptı Ağbaba’dan Gökçek’e: Baban hırsız mı, FETÖ’cü mü TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?
21:19 Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler
21:02 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’in ’gayrimenkul satışı’ iddialarına yanıt Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'in 'gayrimenkul satışı' iddialarına yanıt
20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 01:13:32. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk kadın güreşçiler altın ve bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement