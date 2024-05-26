Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası\'nda Türk sporcular 3 bronz madalya kazandı

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Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın son gününde yarışan milli sporcular, serbest stilde 3 bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyon, serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla sona erdi.

Üçüncülük için mindere çıkan ay-yıldızlı güreşçilerden Emre Kural (61 kilo), İtalyan Simone Vincenzo Piroddu'yu; İbrahim Metehan Yaprak (74 kilo), Rumen Krisztian Biro'yu,; Emre Çiftçi (86 kilo) de Belaruslu Ilya Khamtsou'yu yenerek bronz madalya aldı.

Muhammed Gimri (92 kilo) ve Adil Mısırcı (125 kilo) ise çıktıkları bronz madalya maçlarını kaybetti.

23 Yaş Altı Serbest Stil Milli Takımı böylece şampiyonayı 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı. Tüm sıkletlerdeki maçlar sonucu 109 puan toplayan serbest stil güreşçiler, takım sıralamasında Azerbaycan'ın (129) arkasında 2. oldu.