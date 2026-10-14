Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü TMOK Başkanı Çakır ve Santarelli'ye verildi

İtalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Avrupa- Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, ödüle layık görüldü.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür Bakanlığının himayelerinde, Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) tarafından düzenlenen Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri, Kültür Bakanlığının Roma'daki binasında yapılan törenle sahiplerini buldu.

Akdeniz coğrafyasından iş, kültür sanat, diplomasi ve spor camiasından ünlü isimleri bir araya getiren törende, yaptıkları işlerle uluslararası çapta fark oluşturan, barışa, dostluğa, spora ve kültürler arası etkileşime katkıda bulunanların çabaları ödüllendirildi.

TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, bu yılki Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'nü kazanan isimler oldu.

Türk sporunun uluslararası alandaki görünürlüğüne yaptığı katkılar, olimpik değerlere bağlılığı ve gençlerin sporla buluşturulmasına yönelik çalışmalarından dolayı ödüle layık görülen TMOK Başkanı Çakır, sağlık sorunları sebebiyle gelemediği törene gönderdiği mesajında, uluslararası bir platformda Türkiye ve Türk sporunun temsil edilmesinin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Çakır, "Bu anlamlı ödülü sadece şahsım adına değil, Türk sporu ve Türkiye'de olimpik değerlerin yaygınlaştırılması adına çalışan tüm spor insanları adına kabul ediyorum. Sporun birleştirici gücünün, ülkeler ve toplumlar arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rolü olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

2024 yılında da bu ödülü kazanan ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla bu yıl elde ettiği başarılardan dolayı yeniden ödüle layık görülen Santarelli, gönderdiği video mesajında, yoğun maç takvimi nedeniyle törene katılamadığı için üzgün olduğunu, bununla beraber böyle bir ödüle layık görülmekten onur duyduğunu belirtti.

Santarelli, bu ödülü almanın kendisini çok gururlandırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ödül, yıllar boyunca Türk Milli Takımı'nı yönetirken katettiğim profesyonel ve kişisel yolculuğun önemli bir takdirini temsil ediyor. Oyuncularımla birlikte her gün sıkı çalışma, fedakarlık, profesyonellik, tutku ve sarsılmaz bir özveriyle inşa edilen bir yolculukta olağanüstü sonuçlar elde ettik ve önemli kupalar kazandık. Özellikle takımımla ve son yıllarda en yüksek uluslararası seviyelerde kendini kanıtlamayı başaran Türk voleybolunun olağanüstü gelişimiyle gurur duyuyorum."

Törende ayrıca eski İtalyan milli futbolcular Christian Vieri, Francesco Totti, Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, eski atlet Fiona May ve NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone gibi önde gelen isimler de ödül aldı.

Ödülleri, USSI Başkanı Gianfranco Coppola, USSI Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dündar Keşaplı takdim etti.