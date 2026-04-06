Milli sporcuların da katıldığı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da başladı.
Huelva kentindeki organizasyonun ilk gününde milli badmintoncular Yasemen Bektaş ile Emre Sönmez, karışık çiftler kategorisinde korta çıktı.
Son 32 turunda Fransa'dan Julien Maio-Lea Palermo çiftiyle karşılaşan Yasemen-Emre ikilisi, müsabakayı 17-21 ve 18-21'lik setlerle 2-0 kaybetti.
Türkiye'nin 8 sporcuyla yer aldığı 32. Avrupa Badminton Şampiyonası, 12 Nisan Pazar günü sona erecek.
